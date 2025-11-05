قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تجديد حبس والد سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ الكهربائي

المتهم
المتهم
الإسماعيلية انجي هيبة

أمرت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الأربعاء، بتجديد حبس والد الطفل المتهم في «جريمة الصاروخ الكهربائي »، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت  النيابة العامة بالإسماعيلية، قد أمرت في وقت سابق بحبس والد الطفل المتهم 13 عاما ــ بقتل زميله وتقطيعه إلى 6 أجزاء بواسطة منشار كهربائى بمنطقة المحطة الجديدة بحى أول بمدينة الإسماعيلية ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد طلب النيابة تحريات مباحث الإسماعيلية حول ما إذا كان الأب قد علم بارتكاب نجله الجريمة التى دارت وقائعها فى شقته ، أو اشترك فى إخفاء جثة المجنى عليه، مع بيان دوره فى الجريمة.

كما قررت النيابة تجديد حبس الطفل المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية.

وكانت النيابة العامة قد استدعت والد الطفل للتحقيق معه فى اعترافات نجله وأمرت باحتجازه لحين ورود تحريات البحث الجنائى حيث أصدرت قرارها المتقدم.
 

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

