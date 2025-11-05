تحذير "هام" من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحاً، وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

لذا يجب توخى الحذر أثناء القيادة .





في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس فإن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية يشير إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد يصاحبها فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.