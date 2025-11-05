قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين

شمس يونس

افتتح اليوم، سوق اليوم الواحد رقم 40 بمدينة الزينية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

شهد الافتتاح حضور المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والأستاذ أحمد عبد النبي رئيس مركز ومدينة الزينية، والمهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية ، وأعضاء الغرفة التجارية بالأقصر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وجاء السوق بمشاركة أكثر من 20 شركة عارضة من كبرى الشركات والتجار، بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية بالأقصر والشركة المصرية لتجارة الجملة ومستقبل مصر، حيث تم طرح السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 40٪ عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر،  أن سوق اليوم الواحد يضم سلعًا غذائية وتموينية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20٪ و40٪، ويأتي ذلك تحت إشراف مديرية التموين بالأقصر وبالتعاون مع الغرفة التجارية وتجار المحافظة، دعمًا للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وعقب الافتتاح، قام محافظ الأقصر والسادة المرافقون له بزيارة مركز خدمة المواطنين التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة الزينية، وذلك للتأكد من جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين على البطاقات التموينية، والتي تشمل خدمات الفصل الاجتماعي، وإضافة المواليد، واستخراج بدل فاقد وتالف للبطاقات التموينية، بما يضمن سرعة ودقة أداء الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، أن المحافظة مستمرة في التوسع بأسواق اليوم الواحد والعربات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع البعيدة، بما يعزز من توافر السلع ويخفف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن جميع المنتجات المطروحة تتمتع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأضاف محافظ الأقصر أن الهدف من إقامة هذه الأسواق هو توفير احتياجات الأسر بسرعة وكفاءة، وتحقيق التوازن في الأسواق من خلال دعم التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين والغرفة التجارية لضمان استقرار الأسعار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

