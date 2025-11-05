تجديد حبس صاحب محل موبايلات 15 يوما في واقعة الصاروخ الكهربائي

أصدرت جهات التحقيق قرارا بتحديد حبس صاحب محل موبايلات 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن قام المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي لبيع تليفون القتيل له منذ عدة شهور.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من مأمور مركز الضواحى يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثمان طفل مقطعة وملقاة بالقرب من فرع كارفور الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ.

وبإخطار اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، قرر تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس مباحث المديرية، وعضوية المقدم محمد هشام، مفتش مباحث مركز الإسماعيلية، والمقدم أحمد جمال، رئيس مباحث المركز، والنقيب محمود طارق، معاون المباحث، وعدد من ضباط البحث الجنائي، لتحديد هوية الجاني وضبطه في أسرع وقت.

وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة صغير يبلغ من العمر 13 عامًا، استدرج زميله إلى منزله بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية، واعتدى عليه بعصا خشبية على الرأس حتى فارق الحياة.

وأضافت التحريات أن المتهم استخدم آلة حادة في تمزيق الجثة إلى أشلاء صغيرة، ثم نقلها وألقاها بجوار كارفور الإسماعيلية لإخفاء معالم الجريمة.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الإسماعيلية إلى موقع العثور على الجثة، وفرضت كردونًا أمنيًا حول المكان، فيما انتقلت جهات التحقيق لمعاينة مسرح الجريمة وبدأت في مباشرة التحقيقات.

كما جرى نقل جثمان الصغير إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف جهات التحقيق.