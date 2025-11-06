قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى
التحفظ على 2.5 طن زيت طعام مجهول المصدر بشبرا الخيمة

زيت طعام مجهول المصدر
زيت طعام مجهول المصدر
إبراهيم الهواري

تحفظت جهات التحقيق بالقليوبية على كميات كبيرة من الزيت مجهول المصدر حيث تم ضبط 2.5 طن (2500 لتر) من زيت الطعام مجهول المصدر محملة على سيارة "جامبو فنطاس"، قبل طرحها بالأسواق بنطاق حي شرق شبرا الخيمة.


وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية قد شنت حملة مكبرة على الأسواق تنفيذًا لتوجيهات لدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف التواجد الرقابي على الأسواق وملاحقة المنتجات مجهولة المصدر التي تُشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.
 

وجاءت الحملة بتوجيهات من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية تموين القليوبية، وشارك فيها المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، ومحمد عبد الباقي مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وعايد رشدي مدير إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، وإسلام شعبان رئيس الرقابة بحي شرق شبرا الخيمة.
 

وخلال المرور الميداني بدائرة حي شرق شبرا الخيمة، اشتبهت الحملة في سيارة "جامبو فنطاس"، وبإيقافها وسؤال قائدها، أفاد بأنها محملة بزيت طعام دون أن يُقدم ما يُثبت مصدره.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

إنفوجرافات توعوية من وزارة الشؤون النيابية بشأن الانتخابات

دور الوطنية للانتخابات واختصاصاتها وأعضائها | إنفوجرافات توعوية من الشؤون النيابية

النائب أحمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

عربية النواب: مؤتمر إعمار غزة شهادة جديدة لمصر على ريادتها في دعم القضية الفلسطينية

الحبس

الحبس 5 سنوات عقوبة إذاعة أخبار كاذبة في الخارج من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

