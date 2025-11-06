التحفظ على 2.5 طن زيت طعام مجهول المصدر بشبرا الخيمة

تحفظت جهات التحقيق بالقليوبية على كميات كبيرة من الزيت مجهول المصدر حيث تم ضبط 2.5 طن (2500 لتر) من زيت الطعام مجهول المصدر محملة على سيارة "جامبو فنطاس"، قبل طرحها بالأسواق بنطاق حي شرق شبرا الخيمة.



وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية قد شنت حملة مكبرة على الأسواق تنفيذًا لتوجيهات لدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف التواجد الرقابي على الأسواق وملاحقة المنتجات مجهولة المصدر التي تُشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.



وجاءت الحملة بتوجيهات من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية تموين القليوبية، وشارك فيها المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، ومحمد عبد الباقي مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وعايد رشدي مدير إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، وإسلام شعبان رئيس الرقابة بحي شرق شبرا الخيمة.



وخلال المرور الميداني بدائرة حي شرق شبرا الخيمة، اشتبهت الحملة في سيارة "جامبو فنطاس"، وبإيقافها وسؤال قائدها، أفاد بأنها محملة بزيت طعام دون أن يُقدم ما يُثبت مصدره.