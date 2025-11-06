انطلاق الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر ووزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية

انطلقت اليوم الخميس، الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بعنوان: «تجارب رائدة وآفاق مستقبلية في تعزيز قيم الاعتدال والوسطية».

وذلك بحضور أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عواد العنزي، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وأ.د/ سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من القيادات الدينية.

وتهدف الندوة إلى إبراز الدور الريادي لكلٍّ من الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية في نشر ثقافة الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف، مع العمل على وضع رؤية مشتركة تستشرف مستقبل الوسطية والاعتدال في ظل التحديات الفكرية الراهنة، بما يعزِّز التعاون والتكامل بين المؤسستين في خدمة الإسلام وقيمه السمحة.

وتشتمل الندوة على محورين أساسيين:

المحور الأول: جهود الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية في تعزيز الوسطية، يتناول هذا المحور استعراض الجهود العلمية والدعوية والفكرية التي تبذلها المؤسستان، الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية، في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.



وتسليط الضوء على أبرز الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تسهم في نشر قيم التسامح ونبذ الغلو والتطرف، بوصفها نماذج لتجارب رائدة في الفكر الوسطي.

المحور الثاني: الرؤية المستقبلية للوسطية: تحديات وآفاق، ويرتكز هذا المحور على استشراف مستقبل الوسطية في العالمين العربي والإسلامي، من خلال مناقشة أبرز التحديات الفكرية والاجتماعية التي تواجه جهود ترسيخها، والبحث في السبل والآليات لتفعيلها إلى واقعٍ معاشٍ وسلوكٍ مؤسسيٍّ ومجتمعيٍّ متكامل.