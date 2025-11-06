أهالي المنوفية يجمعون ما يقرب من مليون جنيه لزراعة كلى لطفل صغير

ضرب أهالي مدينة تلا في محافظة المنوفية أروع القيم بجمع ما يقرب من مليون جنيه لمساعدة أسرة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات لزراعة كلي.

البداية لطفل يدعي راضي من قرية كفر العرب بمركز تلا في محافظة المنوفية ولد بفشل كلوي وبعد وصوله الي سن ال5 سنوات اوصاهم الأطباء بزراعة الكلي لان الطفل لن يقدر علي إجراء عمليات الغسيل الكلوي.

طرق الأب والام جميع الأبواب ولكن كانت الصدمة انه لا يمكن التبرع من الأسرة لاختلاف فصيلة الدم.

وبالبحث تبين أن عملية زراعة الكلي تحتاج إلي أكثر من مليون جنيه.

فيما قام الأهالي بتجميع المبلغ من خلال ارقام للتبرع حيث اكد احد القائمين علي متابعة جمع التبرعات ان المبلغ اوشك على الوصول لمليون جنيه.