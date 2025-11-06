تفاقم الأزمات الإنسانية في غزة وسط خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إن الأوضاع الإنسانية في القطاع تزداد سوءًا مع تفاقم الأزمات المعيشية واستمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بناية سكنية في حي الدرج شرق مدينة غزة انهارت قبل قليل على رؤوس قاطنيها، مشيرًا إلى أن المبنى كان قد تعرض في وقت سابق لقصف إسرائيلي جعله آيلًا للسقوط، إلا أن مئات العائلات الفلسطينية اضطرت إلى العودة للسكن في منازل مدمرة أو متصدعة لعدم وجود بدائل أخرى.

وأكدت طواقم الدفاع المدني أنها تعمل حاليًا على انتشال ضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، فيما أطلقت الأجهزة المختصة تحذيرات جديدة مع اقتراب فصل الشتاء، بسبب مخاطر السكن في المنازل المهددة بالانهيار أو الخيام المنتشرة على طول الساحل الغزي، خاصة مع احتمال ارتفاع الأمواج وغرق تلك الخيام.

وأشار أبو كويك إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل خروقاته للهدنة خلال ساعات الليل وصباح اليوم، حيث استهدف مناطق شرقية في مدينة خان يونس وشرق محافظة غزة بعمليات قصف ونسف لأحياء سكنية، إضافة إلى غارات جوية متكررة في المناطق الشرقية الواقعة قرب "الخط الأصفر"، والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل.