إقرار إستراتيجية مرفق المياه الإفريقي للفترة 2026-2030 بختام اجتماعات AWF

اختتم هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي AWF، اجتماعات مجلس إدارة "مرفق المياه الإفريقي" الخامس والعشرين، والتي عُقدت بالقاهرة يومي ٥ & ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ برئاسته .

وتوجه سويلم بخالص التحية والتقدير للسادة أعضاء "مرفق المياه الإفريقي" على مشاركاتهم الفعّالة ومداخلاتهم القيّمة التي ميّزت المناقشات خلال الاجتماعات المنعقدة على مدار يومين بالقاهرة .

كما أعرب سويلم عن خالص تقديره للبنك الإفريقي للتنمية برئاسة الدكتور سيدي ولد طه، ولمتشيرا يوهانس المدير التنفيذى للمرفق وفريق عمل المرفق على جهودهم الدؤوبة واحترافهم العالي، ولجميع شركاء التنمية، على التزامهم المتواصل واحترافيتهم ودعمهم المستمر الذى يشكل حجر الزاوية في نجاح المرفق، ونموذج يُحتذى به للتعاون الفعّال في مجتمع المياه الإفريقي بأسره لتحقيق التنمية والسلام والازدهار في أرجاء إفريقيا .

وأشار لنجاح الاجتماع في إقرار إستراتيجية مرفق المياه الإفريقي للفترة ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠، وكذلك خطة العمل والميزانية لعام ٢٠٢٦، ليتم بذلك وضع مسار واضح المرحلة القادمة من النمو والتأثير الإيجابي لمرفق المياه الإفريقي لخدمة القارة الإفريقية، كما عكست المناقشات الرؤية الإفريقية المشتركة لمستقبل المياه والصرف الصحي في إفريقيا والتي تستند على الشراكة والابتكار والاستثمار المستدام .

وأكد على أهمية إدماج جميع التوصيات والملاحظات القيّمة التي قدّمها أعضاء المجلس في تنفيذ أنشطة المرفق المستقبلية، حيث تُعد هذه المساهمات ضرورية لتعزيز فعالية المرفق وشفافيته وأثره الإيجابي في جميع أنحاء القارة .

وأعرب عن تطلعه للقاء القادم في اجتماع المانحين لمرفق المياه الإفريقي، حيث سيواصل الجميع العمل سوياً من أجل تأمين التمويل المستدام لأجندة المياه والصرف الصحي في إفريقيا والتي تعبر عن تطلعات الشعوب الإفريقية، وتنسجم مع أهداف أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ .

ومن المقرر أن يقوم المشاركون في الاجتماعات وممثلو الدول المشاركة وأعضاء المرفق وممثلو البنك الإفريقي للتنمية بزيارة ميدانية إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، والتي تُعَد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى العالم، وقد تم تنظيم الزيارة بالتنسيق بين هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .