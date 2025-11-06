قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
أخبار البلد

إقرار إستراتيجية مرفق المياه الإفريقي للفترة 2026-2030 بختام اجتماعات AWF

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
أمل مجدى

اختتم هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي AWF، اجتماعات مجلس إدارة "مرفق المياه الإفريقي" الخامس والعشرين، والتي عُقدت بالقاهرة يومي ٥ & ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ برئاسته .

وتوجه سويلم بخالص التحية والتقدير للسادة أعضاء "مرفق المياه الإفريقي" على مشاركاتهم الفعّالة ومداخلاتهم القيّمة التي ميّزت المناقشات خلال الاجتماعات المنعقدة على مدار يومين بالقاهرة .

كما أعرب سويلم عن خالص تقديره للبنك الإفريقي للتنمية برئاسة الدكتور سيدي ولد طه، ولمتشيرا يوهانس المدير التنفيذى للمرفق وفريق عمل المرفق على جهودهم الدؤوبة واحترافهم العالي، ولجميع شركاء التنمية، على التزامهم المتواصل واحترافيتهم ودعمهم المستمر الذى يشكل حجر الزاوية في نجاح المرفق، ونموذج يُحتذى به للتعاون الفعّال في مجتمع المياه الإفريقي بأسره لتحقيق التنمية والسلام والازدهار في أرجاء إفريقيا .

وأشار لنجاح الاجتماع في إقرار إستراتيجية مرفق المياه الإفريقي للفترة ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠، وكذلك خطة العمل والميزانية لعام ٢٠٢٦، ليتم بذلك وضع مسار واضح المرحلة القادمة من النمو والتأثير الإيجابي لمرفق المياه الإفريقي لخدمة القارة الإفريقية، كما عكست المناقشات الرؤية الإفريقية المشتركة لمستقبل المياه والصرف الصحي في إفريقيا والتي تستند على الشراكة والابتكار والاستثمار المستدام .

وأكد على أهمية إدماج جميع التوصيات والملاحظات القيّمة التي قدّمها أعضاء المجلس في تنفيذ أنشطة المرفق المستقبلية، حيث تُعد هذه المساهمات ضرورية لتعزيز فعالية المرفق وشفافيته وأثره الإيجابي في جميع أنحاء القارة .

وأعرب عن تطلعه للقاء القادم في اجتماع المانحين لمرفق المياه الإفريقي، حيث سيواصل الجميع العمل سوياً من أجل تأمين التمويل المستدام لأجندة المياه والصرف الصحي في إفريقيا والتي تعبر عن تطلعات الشعوب الإفريقية، وتنسجم مع أهداف أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ .

ومن المقرر أن يقوم المشاركون في الاجتماعات وممثلو الدول المشاركة وأعضاء المرفق وممثلو البنك الإفريقي للتنمية بزيارة ميدانية إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، والتي تُعَد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى العالم، وقد تم تنظيم الزيارة بالتنسيق بين هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

