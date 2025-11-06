فريق طبي بمستشفى صدر المنصورة ينجح في إجراء منظار تجويف صدري لشاب

نجح الفريق الطبي بوحدة المناظير بمستشفى صدر المنصورة في إجراء منظار تجويف صدري لشاب 25 عامًا، كان يعاني من آلام متكررة بالصدر وارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس.

وأوضح الدكتور محمد السعيد، مدير مستشفى صدر المنصورة، أن المريض كان يتردد على العيادات الخارجية والمستشفيات لفترة طويلة بسبب الأعراض المستمرة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة من إشاعات وتحاليل، تبين وجود انسكاب بلوري على الرئة، وتم على الفور عرض الحالة على فريق وحدة المناظير برئاسة الدكتور السيد فهمي، استشاري الصدر، حيث تم إجراء المنظار بنجاح، وتركيب الأنبوبة الصدرية، وأخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل الباثولوجية والميكروبيولوجية لتحديد سبب الحالة بدقة، وتماثل المريض للشفاء

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن هذا النجاح يعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الفريق الطبي بمستشفى صدر المنصورة، مشيدًا بالأداء المتميز لوحدة المناظير وجهود الأطقم الطبية في التعامل مع الحالات الدقيقة.

كما وجّه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد السعيد، مدير مستشفى صدر المنصورة، لجهوده في دعم ومتابعة العمل داخل المستشفى، وللدكتور السيد فهمي، استشاري الصدر ورئيس وحدة المناظير، والفريق الطبي المشارك في العملية، لما بذلوه من جهد مخلص وعمل جماعي ساهم في إنقاذ حياة المريض وتقديم خدمة طبية متميزة