قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض سعر الذهب في السوق القطرية 0.40% الأسبوع الجاري
أدرعي يحذر سكان الجنوب اللبناني: ابتعدوا عن مواقع حزب الله فورا
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق طبي بمستشفى صدر المنصورة ينجح في إجراء منظار تجويف صدري لشاب

فريق طبى
فريق طبى
همت الحسينى

نجح الفريق الطبي بوحدة المناظير بمستشفى صدر المنصورة في إجراء منظار تجويف صدري لشاب   25 عامًا، كان يعاني من آلام متكررة بالصدر وارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس.

وأوضح الدكتور محمد السعيد، مدير مستشفى صدر المنصورة، أن المريض كان يتردد على العيادات الخارجية والمستشفيات لفترة طويلة بسبب الأعراض المستمرة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة من إشاعات وتحاليل، تبين وجود انسكاب بلوري على الرئة، وتم على الفور عرض الحالة على فريق وحدة المناظير برئاسة الدكتور السيد فهمي، استشاري الصدر، حيث تم إجراء المنظار بنجاح، وتركيب الأنبوبة الصدرية، وأخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل الباثولوجية والميكروبيولوجية لتحديد سبب الحالة بدقة، وتماثل المريض للشفاء 

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن هذا النجاح يعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الفريق الطبي بمستشفى صدر المنصورة، مشيدًا بالأداء المتميز لوحدة المناظير وجهود الأطقم الطبية في التعامل مع الحالات الدقيقة.

كما وجّه  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد السعيد، مدير مستشفى صدر المنصورة، لجهوده في دعم ومتابعة العمل داخل المستشفى، وللدكتور السيد فهمي، استشاري الصدر ورئيس وحدة المناظير، والفريق الطبي المشارك في العملية، لما بذلوه من جهد مخلص وعمل جماعي ساهم في إنقاذ حياة المريض وتقديم خدمة طبية متميزة

الدقهلبة طبى فريق صحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

‏مراسم الإحتفال بعيد الإنتاج الحربى الحادى والسبعين

وزير الإنتاج الحربي يكرم عددا من أبناء الإنتاج الحربي المتميزين

وفد نقابة النيابات خلال زيارته مجلس النواب البحريني

وفد العاملين بالنيابات يواصل زيارته للبحرين بلقاء نائب رئيس مجلس النواب

أبرز المشاركين في أعمال الندوة

نقيب التمريض: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة في القيادة وصنع القرار

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد