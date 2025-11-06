جمارك مطار الاسكندرية الدولي تضبط محاولة تهريب كميه من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك بمطار الاسكندرية الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الادوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ولقانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من جدة علي رحلة طيران خطوط فلاي اديل وعند تمرير امتعه عدد من الركاب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY اشتبه خالد منير وكمال عبدالحافظ رئيسا قسم الفحص بالاشعة وإسلام قباري مدير ادارة الفحص بالاشعة في عدد من الحقائب لوجود اجسام غريبة و كثافات مختلفة، كما اشتبهت بسمة كمال رئيس الوردية في هؤلاء الركاب لوجود كمية من الادوية بحقيبة كل راكب منهم

وبسؤال الركاب عما إذا كانت هذه الادوية مملوكة لهم أفادوا أنها تخص الراكب م.ص.ع مصري الجنسية (مشرف الرحلة) ، وبسؤال الراكب م.ص.ع عنها أجاب بأن الأدوية تخصه وانه قام بتوزيعها على عدد من الركاب .

قام ماهر عبد الغني مدير إدارة الجمرك بتكليف ميرنا شريف مأمور الحركة وأحمد سلمان رئيس قسم الوديعة بفتيش أمتعة الركاب بحضور بهاء عزب مفتش الأمن الجمركي ومحمد الجوهري رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ومحمد الدسوقي مديرالوديعة ، فتبين وجود عدد 281 عبوة دواء بشري متنوعة.

وقدرت القيمة للاغراض الجمركية ب 744 ألف جنيه

وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بمليون و٤٨٨ ألف جنيه.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2025 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد اموي روبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

.