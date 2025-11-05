خطوة جديدة للتحول الرقمي .. مصلحة الجمارك تكشف تفاصيل نظام «ACI»

أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن نظام ACI هو نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية.

وأشار إلى أنه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج “كلمة أخيرة”، عبر قناة ON، أن النظام الجديد يعتمد على البيانات والمستندات الإلكترونية، ما يسهم في الاستغناء عن التعاملات الورقية داخل المنظومة الجمركية.

وتابع أن الهدف من تطبيق نظام ACI هو تسريع دخول وخروج الشحنات عبر الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت منذ 5 سنوات في تطوير الإجراءات الجمركية للتحول من النظام الورقي إلى منصة إلكترونية موحدة.