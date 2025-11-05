قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 5-11-2025
إصابة 10 أشخاص بعملية دهس في إيل دوليران جنوب غرب فرنسا
الرئيس القيرغيزى: مستعدون لبناء شراكة قوية ومستدامة مع مصر
الهلال الأحمر يدفع بحمولة 250 ألف سلة مساعدات إلى غزة
خط دفاع قوي بقضية سد النهضة| أبو العينين.. صوت الدبلوماسية البرلمانية في حماية حقوق مصر المائية
مدبولي: نؤكد اعتزازنا بالروابط التاريخية مع الجمهورية القرغيزية
التعادل في السوبر المصري.. هل يلجأ إلى الأشواط الإضافية أم ركلات الترجيح؟
مرصد الأزهر: إسرائيل دمرت 95% من مدارس غزة.. وندعو المجتمع الدولي لإعادة تعمير قطاع التعليم
الرئيس السيسي يهنئ بنما بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
السودان.. فقدان الاتصال بـ7 صحفيين بينهم صحفيتان في الفاشر
محافظات

منح أول رخصة جمركية كمركز توزيع بموانئ مصر.. تفاصيل

الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت المنطقة  الاقتصادية لقناة السويس أنه في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومصلحة الجمارك المصرية، حصلت شركة ترانسكارجو إنترناشيونال (Transcargo International - TCI)، العاملة بميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية، على أول رخصة جمركية للعمل كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي لخدمة التجارة البينية وتعزيز معدلات التداول التجاري.

وتُمكِّن هذه الرخصة الشركة من استيراد البضائع باسمها بصفتها الخازن وليس المالك للبضاعة، على أن يتم الاحتفاظ بها داخل الميناء لحين استكمال إجراءات الإفراج النهائي أو إعادة تصديرها إلى دول أخرى، بما يُسهم في تسريع دورة التداول وتقليل زمن الشحن.

ويُعد هذا الإجراء خطوة نوعية نحو جذب المصدرين الأجانب لاستخدام الموانئ المصرية كمراكز توزيع لبضائعهم إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصةً في ظل الموقع الجغرافي المتميز لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من بنية تحتية ولوجستية متكاملة، الأمر الذي من شأنه استقطاب كميات ضخمة من البضائع التي لم تكن تتجه إلى مصر سابقًا.

وفي هذا السياق، صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن حصول شركة ترانسكارجو إنترناشيونال على أول رخصة جمركية كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات اللوجستية بمواني اقتصادية قناة السويس، موضحًا أن هذا النوع من الرخص يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين وشركات الشحن والتوزيع العالمية لاستخدام موانئ الهيئة كمحور لتجميع وإعادة تصدير البضائع إلى مختلف الأسواق.

وأضاف وليد جمال الدين، أن هذا التطور يعكس نجاح التعاون بين الهيئة ومصلحة الجمارك في تفعيل منظومة حديثة للتخزين والتداول، تتماشى مع المعايير الدولية وتدعم رؤية الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تواصل جهودها لتقديم حوافز متكاملة للمستثمرين وتعزيز مكانة الموانئ التابعة لها كمراكز محورية على خطوط التجارة العالمية.

الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية

