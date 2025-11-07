قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
وفاة والد محمد رمضان
التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور
إعادة افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره
560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. الإفتاء تجيب
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
برلمان

قبل انطلاق التصويت.. القانون يحدد حقوق النواب وضوابط الجمع بين المناصب

مجلس النواب
حسن رضوان

مع بدء العدّ التنازلي لانتخابات مجلس النواب 2025 ودخول مرحلة الصمت الانتخابي، يبرز الدور الحاسم للقانون في ضبط الإطار التشريعي المنظّم لحقوق وواجبات أعضاء البرلمان، تأكيدًا على مبادئ الشفافية والفصل بين السلطات.

فبحسب المادة (34) من القانون رقم 140 لسنة 2020، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيه تُستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس أربعة أمثال هذا المبلغ تحت أي مسمى.

كما نصّت المادة (45) على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي مناصب تنفيذية أو رقابية أو محلية، بما في ذلك عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو مناصب المحافظين ونوابهم أو الهيئات المستقلة، حفاظًا على استقلال المؤسسة التشريعية.

ويأتي هذا التذكير في ظل ترقب الساحة السياسية لانطلاق السباق البرلماني الجديد، ودعوات واسعة لاحترام الصمت الانتخابي والالتزام الكامل بضوابط الدعاية وفقًا للقانون.

