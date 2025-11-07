وفاة والد محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" وفاة والده، حيث نشر قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر. اللهم اسكنه فسيح جناته."

ولم يكشف محمد رمضان عن تفاصيل إضافية حول الوفاة، بينما تلقى فوراً عدداً كبيراً من رسائل التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني الذين دعوا للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.



من ناحية أخرى ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه فيلم أسد

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

أبطال فيلم أسد

“أسد” من بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية رزان جمال، وعلى قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.