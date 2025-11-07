قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته البريطانية لبحث الأوضاع بفلسطين والسودان
توقف الحركة بمطار لييج البلجيكية بسبب مسيرة
أول تعليق من تركيا على رفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته
وزير الخارجية: الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة أمر ضروري
خالد الغندور يعتذر لـ عبد الله السعيد بعد مباراة الزمالك وبيراميدز
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يتصدر
شنطة ذهب.. قرار عاجل بشأن سرقة حقيبة مجوهرات من مسنة بالعجوزة
آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر.. وعيار 21 يتخطى الـ5300 جنيه
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا تمكنا من تدمير أنفاق غزة فلن تبقى حماس في القطاع
مصادر أمنية إسرائيلية: الاستخبارات رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله
توجيهات من وزير دفاع الاحتلال بتدمير الأنفاق في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تسهيلات لتصويت المصريين في الخارج بانتخابات النواب

البهى عمرو

أكد الكاتب الصحفي محمد العالم، من أمريكا أن هناك تسهيلات كبيرة لعمليات التصويت، وأن السفارة المصرية جاهزة للانتخابات البرلمانية.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن التصويت يكون من خلال البطاقة الشخصية، أو الباسبور، فهناك تسهيلات كبيرة.

ولفت إلى أن أمريكا بها في كل مدينة دائرة انتخابية، وأن معظم الولايات بها دوائر انتخابية، فكل المواطنين المصريين سيذهبون للتصويت بكل سهولة.

وأشار إلى أن صوت المصري في الخارج مسموع، وهناك حملات توعوية من أجل المشاركة، وهناك بعض الجاليات تدعم بعض المشرحين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، إذ شهدت نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت، التي يوجد فارق زمني بينها وبين مصر يبلغ 11 ساعة.

وتستقبل الناخبين المصرين في الخارج 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، فيما تقام المرحلة الثانية يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لهذا النظام.

وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان، أنه تم توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل اللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية بالخارج، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة، كما تم إعداد غرفة عمليات بمقر وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتم تزويد المقار الانتخابية بكل الوسائل اللوجستية، التي تضمن انسيابية العملية الانتخابية، واستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين الراغبين في المشاركة، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لتسهيل عملية التصويت.

كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية في القاهرة تعمل على مدار الساعة للتواصل مع البعثات الدبلوماسية في الخارج والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

أمريكا الانتخابات البرلمانية تصويت المصريين بالخارج

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

الناقد إيهاب الخطيب

الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل.. سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل.. اعرف الفرق

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

سناب شات تخطط لثورة في عالم البحث الذكي

صفقة الـ 400 مليون دولار.. سناب شات تخطط لثورة في عالم البحث الذكي

فيات

داينامكس تطلق سيارة فيات 500X موديل 2026 بتصميم عصري أنيق في السوق المصري

عطل مفاجئ في فيسبوك

عطل مفاجئ في فيسبوك.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

