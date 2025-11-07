تسهيلات لتصويت المصريين في الخارج بانتخابات النواب

أكد الكاتب الصحفي محمد العالم، من أمريكا أن هناك تسهيلات كبيرة لعمليات التصويت، وأن السفارة المصرية جاهزة للانتخابات البرلمانية.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن التصويت يكون من خلال البطاقة الشخصية، أو الباسبور، فهناك تسهيلات كبيرة.

ولفت إلى أن أمريكا بها في كل مدينة دائرة انتخابية، وأن معظم الولايات بها دوائر انتخابية، فكل المواطنين المصريين سيذهبون للتصويت بكل سهولة.

وأشار إلى أن صوت المصري في الخارج مسموع، وهناك حملات توعوية من أجل المشاركة، وهناك بعض الجاليات تدعم بعض المشرحين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، إذ شهدت نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت، التي يوجد فارق زمني بينها وبين مصر يبلغ 11 ساعة.

وتستقبل الناخبين المصرين في الخارج 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، فيما تقام المرحلة الثانية يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لهذا النظام.

وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان، أنه تم توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل اللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية بالخارج، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة، كما تم إعداد غرفة عمليات بمقر وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتم تزويد المقار الانتخابية بكل الوسائل اللوجستية، التي تضمن انسيابية العملية الانتخابية، واستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين الراغبين في المشاركة، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لتسهيل عملية التصويت.

كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية في القاهرة تعمل على مدار الساعة للتواصل مع البعثات الدبلوماسية في الخارج والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.