خبير: نقص المعلومات عن المرشحين أبرز تحديات المصريين بالخارج.. والهيئة توفر حلولا إلكترونية

قال الدكتور عمرو الهلالي، خبير النظم السياسية والبرلمانية، إن أبرز التحديات التي تواجه الناخبين المصريين بالخارج هو نقص المعلومات عن المرشحين سواء على النظام الفردي أو القوائم، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناخبين لا يمتلكون خلفية كافية عن برامج المرشحين أو توجهاتهم السياسية.

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت مؤخرًا منصة إلكترونية محدثة تتيح للمصريين بالخارج التعرف على بيانات المرشحين في دوائرهم الانتخابية قبل الإدلاء بأصواتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية اتخاذ القرار الانتخابي.

وأكد أن هذه الجهود الإلكترونية تُعد تطورًا مهمًا في العملية الانتخابية، لكنها تحتاج إلى مزيد من التواصل بين الأحزاب داخل مصر والمصريين بالخارج لتوضيح البرامج والرؤى السياسية بشكل أعمق.

وأكد على أن استمرار تطوير أدوات التواصل والوعي السياسي بين الدولة والجاليات في الخارج يمثل عنصرًا أساسيًا لإنجاح التجربة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية للمصريين حول العالم.