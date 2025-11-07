الخارجية: لم تواجهنا أي مشكلات في سير العملية الانتخابية

قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص انتخابات مجلس النواب الحالي بدأت قبل الانتخابات بفترة كبيرة.

وأضاف في مقابلة مع ميرنا عادل مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أنّ غرفة العمليات المركزية اضطلعت بالعديد من الأمور اللوجستية الخاصة بسفاراتنا في الخارج.

وتابع: "وفقا لطلبات بعض السفراء، فقد عززنا عجد من السفارات بعدد معين من الدبلوماسين والزملاء الإداريين وكذلك بأجهزة حاسب آلي تم ربطها مباشرة مع سيستم الهيئة".

وأردف السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج: "لا صعوبات حتى هذه اللحظة في العملية الانتخابية منذ أن بدأت مساء أمس".

وحول التواصل مع السفراء والبعثات المصرية في الخارج، قال: "تتم هذه العملية بشكل يسير ومباشر وسريع وفعال وحتى الآن لم نجد أي مشكلات حتى هذه اللحظة".

وواصل: "نضطر إلى إغلاق بعض اللجان، مثلا، إسرائيل، لن يكون هناك إمكانية للإدلاء بالأصوات بسهولة في ضوء الظروف الحالية والحرب، ووفقا لما ترتأيه الوزارة يتم إتاحة إمكانية الاقتراع والتصويت".