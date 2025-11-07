مفتي الجمهورية في كفر الشيخ: العيد القومي مناسبة لاستلهام دروس التاريخ | صور

أدى فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الدسوقي، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي التاسع والستين، الذي يوافق ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية المجيدة عام 1956م.

وأعرب فضيلة المفتي عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدًا أن ذكرى معركة البرلس ستظل رمزًا خالدًا لتلاحم الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن، وتجسيدًا لقيم التضحية والفداء التي تمثل جوهر الهوية المصرية.

وأشار إلى أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة هو مناسبة لاستلهام دروس التاريخ، وتجديد العهد على مواصلة العمل والبناء بروح الوطنية التي تميز أبناء كفر الشيخ، مؤكدًا أن المحافظة قدمت عبر تاريخها نماذج مضيئة في العلم والجهاد والعطاء.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تقديره العميق لمشاركة فضيلة المفتي في فعاليات العيد القومي وأداء صلاة الجمعة بالمسجد الدسوقي، مؤكدًا أن هذا الحضور الرفيع يعكس مكانة كفر الشيخ التاريخية والدينية، ويجسد أسمى معاني الانتماء والفخر الوطني.

حضر الصلاة كل من فضيلة أ.د أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والعميد مصطفى شوقي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات السياسية والأمنية والدينية، وعلماء الأزهر ووزارة الأوقاف بالمحافظة.