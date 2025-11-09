مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلبة

لقى طالب مصرعه وأصيب آخرفي حادث على الطربق الدولى الساحلى أمام مديرية الأمن المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة اثر وقوع حادث

تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل على الطريق الساحلى ما أدى إلى مصرع طالب وإصابة آخر.



انتقل ضباط المباحث و سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع

حمدى عبد الفتاح ماهر 17 عاما" طالب " مقيم بدمياط وإصابة أحمد عبد الهادى جاد 19 عاما، مقيم دمياط بكسر في الساق اليمنى.

كدمات متفرقة بالجسم

تم نقل المتوفى والمصاب الى مستشفى جمصة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

