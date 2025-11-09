قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النصر للسيارات تكشف عن الأتوبيس الكهربائي الجديد بجانب طرازات سكاي وستار

النصر للسيارات تكشف عن الأتوبيس الكهربائي الجديد
النصر للسيارات تكشف عن الأتوبيس الكهربائي الجديد
علياء فوزى

تفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جناحي الوزارة في كلٍ من معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025 في نسخته الأولى، والدورة السادسة لمعرض النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2025، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة".

في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات الصناعة والنقل.

وجاءت جولة الوزير، عقب افتتاح المعرض، صباح اليوم، من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من السادة الوزراء، حيث يشهد الحدث مشاركة واسعة تضم نحو 500 شركة من حوالي 30 دولة، بما يعكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي للصناعة والنقل والاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وخلال جولته، أكد المهندس محمد شيمي أن مشاركة شركات وزارة قطاع الأعمال العام في المعرضين تأتي تجسيدًا لرؤية الدولة في تحقيق التكامل بين قطاعات الصناعة والنقل كقاطرتين للتنمية المستدامة، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة محليًا، بما يحقق أهداف التحول الصناعي ويزيد من القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما أوضح أن جناحي الوزارة يمثلان نافذة لعرض ما تحقق من جهود التطوير والتحديث في الشركات التابعة، وما تقدمه من منتجات وطنية قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات السوق المحلي والدولي.

وقد شهد جناح الوزارة بمعرض الصناعة مشاركة متميزة من الشركات التابعة للشركات القابضة، حيث عرضت الشركة القابضة للصناعات المعدنية من خلال شركاتها منتجات مصر للألومنيوم المتنوعة، ومنتجات مسبك الزهر والصلب الجديد بشركة الدلتا للصلب، إلى جانب منتجات شركة الخزف والصيني "شيني" وشركة النصر للزجاج والبلور (مصانع ياسين سابقًا). كما شاركت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من خلال شركة كيما للأسمدة وشركة مصر لصناعة الكيماويات، بينما قدمت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عبر ذراعها التسويقي شركة ECH أحدث المنتجات من المنسوجات والمفروشات المنزلية الفاخرة تحت علامتي "المحلة" و"نيت" من إنتاج شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

أما في معرض النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات، عرضت شركة النصر للسيارات التابعة للقابضة المعدنية، أحدث طرازاتها من الأتوبيس "نصر سكاي" والميني باص "نصر ستار"، إلى جانب نموذج الأتوبيس الكهربائي الجديد المزمع بدء إنتاجه خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز منظومة النقل الأخضر في مصر. كما شاركت شركات الصناعات المغذية، من بينها شركة "اليايات ومهمات وسائل النقل" وكذلك شركة "سيجوارت" لانتاج الفلنكات التابعتين للقابضة الكيماوية، وشركة النصر للمطروقات التابعة للقابضة المعدنية، بمنتجات تدعم تطوير منظومة النقل والصناعات الميكانيكية والهندسية.

وفي ختام جولته، أكد المهندس محمد شيمي أن مشاركة قطاع الأعمال العام في هذين الحدثين الصناعيين الإقليميين تؤكد ما يشهده القطاع من طفرة في الأداء وتحديث في الإمكانيات الإنتاجية والتكنولوجية. وأضاف أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة لدعم الصناعة الوطنية كركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المصري الحديث، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

النقل الذكي البنية التحتية اللوجستيات للشرق الأوسط قطاع الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

ترشيحاتنا

محمد عواد

عواد هو الأصل.. جماهير الزمالك تحفز محمد عواد قبل نهائي السوبر

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن: خروج أي لاعب عن النص مصيره الاستبعاد.. واختيارات المنتخب وجهة نظر فنية فقط

عبد الرؤوف

سابع مدرب.. هل ينجح عبد الرؤوف في كتابة فصل جديد في تاريخ المدربين المصريين ؟

بالصور

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

فيديو

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد