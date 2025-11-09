النصر للسيارات تكشف عن الأتوبيس الكهربائي الجديد بجانب طرازات سكاي وستار

تفقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جناحي الوزارة في كلٍ من معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025 في نسخته الأولى، والدورة السادسة لمعرض النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2025، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة".

في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات الصناعة والنقل.

وجاءت جولة الوزير، عقب افتتاح المعرض، صباح اليوم، من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من السادة الوزراء، حيث يشهد الحدث مشاركة واسعة تضم نحو 500 شركة من حوالي 30 دولة، بما يعكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي للصناعة والنقل والاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وخلال جولته، أكد المهندس محمد شيمي أن مشاركة شركات وزارة قطاع الأعمال العام في المعرضين تأتي تجسيدًا لرؤية الدولة في تحقيق التكامل بين قطاعات الصناعة والنقل كقاطرتين للتنمية المستدامة، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة محليًا، بما يحقق أهداف التحول الصناعي ويزيد من القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما أوضح أن جناحي الوزارة يمثلان نافذة لعرض ما تحقق من جهود التطوير والتحديث في الشركات التابعة، وما تقدمه من منتجات وطنية قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات السوق المحلي والدولي.

وقد شهد جناح الوزارة بمعرض الصناعة مشاركة متميزة من الشركات التابعة للشركات القابضة، حيث عرضت الشركة القابضة للصناعات المعدنية من خلال شركاتها منتجات مصر للألومنيوم المتنوعة، ومنتجات مسبك الزهر والصلب الجديد بشركة الدلتا للصلب، إلى جانب منتجات شركة الخزف والصيني "شيني" وشركة النصر للزجاج والبلور (مصانع ياسين سابقًا). كما شاركت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من خلال شركة كيما للأسمدة وشركة مصر لصناعة الكيماويات، بينما قدمت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عبر ذراعها التسويقي شركة ECH أحدث المنتجات من المنسوجات والمفروشات المنزلية الفاخرة تحت علامتي "المحلة" و"نيت" من إنتاج شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

أما في معرض النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات، عرضت شركة النصر للسيارات التابعة للقابضة المعدنية، أحدث طرازاتها من الأتوبيس "نصر سكاي" والميني باص "نصر ستار"، إلى جانب نموذج الأتوبيس الكهربائي الجديد المزمع بدء إنتاجه خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز منظومة النقل الأخضر في مصر. كما شاركت شركات الصناعات المغذية، من بينها شركة "اليايات ومهمات وسائل النقل" وكذلك شركة "سيجوارت" لانتاج الفلنكات التابعتين للقابضة الكيماوية، وشركة النصر للمطروقات التابعة للقابضة المعدنية، بمنتجات تدعم تطوير منظومة النقل والصناعات الميكانيكية والهندسية.

وفي ختام جولته، أكد المهندس محمد شيمي أن مشاركة قطاع الأعمال العام في هذين الحدثين الصناعيين الإقليميين تؤكد ما يشهده القطاع من طفرة في الأداء وتحديث في الإمكانيات الإنتاجية والتكنولوجية. وأضاف أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة لدعم الصناعة الوطنية كركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المصري الحديث، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.