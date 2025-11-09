وصول حافلة الزمالك إلى استاد محمد بن زايد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء.

وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة .

يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‎‏يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.