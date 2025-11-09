الشرع: العقوبات المفروضة على سوريا في مراحلها الأخيرة

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع، قال إن العقوبات المفروضة على سوريا في مراحلها الأخيرة.

وجاء ذلك خلال لقاء الشرع، برفقة وزير الخارجية في الحكومة السورية الحالية أسعد الشيباني، عدداً من ممثلي المنظمات السورية في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وتحدث أحمد الشرع عما أسمها بـ"روح التعاون بين السوريين في المهجر وعن خطة البناء لسوريا بسواعد أبنائها".

وقال أحمد الشرع إن "الفرصة التي أتيحت للسوريين هي فرصة نادرة وعلينا استثمارها". وشدّد على أن "سوريا بحاجة إلى جهود أبنائها في الداخل والخارج لإعادة إعمارها"، مضيفاً أن "العقوبات في مراحلها الأخيرة وعلينا متابعة العمل لرفعها".

ووصل الشرع مساء السبت، إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.