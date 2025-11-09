الرئيس الكولومبي محذرا ترامب: لا توقظوا النمر

حذر جوستافو بيترو الرئيس الكولومبي نظيره الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو من "إيقاظ النمر"، و ذلك على خلفية الهجمات الأمريكية على السفن في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بحسب قناة روسيا اليوم.

وقال بيترو خلال خطابه أمس السبت في سانتا مارتا: "احذروا، أنتم تعبرون بحر الكاريبي، وتتدخلون في شؤون بوليفار (فنزويلا)، وتقول الأسطورة إنه إذا هاجم نسر الدول اللاتينية، فسيستيقظ النمر. لا توقظوا النمر!".

وأكد بيترو أنه في ظل الوضع المتوتر الحالي، يجب إجراء حوار مع الولايات المتحدة بشكل مباشر.

وأضاف: "دعونا نتحدث وجها لوجه، لأنه إذا تجرأ النسر على الهجوم، فسيجد النمر هنا مستيقظا وقويا، وسيتغير التاريخ بالتأكيد ليس فقط للأمريكيتين الحرتين، بل للبشرية جمعاء".

وفي 21 أكتوبر الماضي، انتقد الرئيس الكولومبي الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا، متهما ترامب بالسعي إلى غزو فنزويلا بحجة مكافحة تهريب المخدرات.

وبحسب قوله "تسعى الولايات المتحدة للسيطرة على نفط البلاد"، كما اتهم بيترو الولايات المتحدة باستخدام "القوة المفرطة"، إذ أودت الهجمات على السفن بحياة 27 مواطنا من دول أمريكا اللاتينية. وأكد أن هذه الأفعال تنتهك القانون الدولي.