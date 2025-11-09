بنك أمريكي يتوقع ارتفاع الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من نصف تريليون دولار في 2026

توقع بنك "يو بي إس" الأمريكي، اليوم الأحد، أن يقفز الإنفاق العالمي على مشروعات الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من نصف تريليون دولار بحلول عام 2026، مدفوعا بـ"أساسيات قوية" وطلب متسارع على قدرات الحوسبة.



ورفع البنك توقعاته للإنفاق الرأسمالي العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى 423 مليار دولار في 2025 و571 مليار دولار في 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 375 مليار دولار و500 مليار دولار على التوالي، بحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.



ويتوقع "يو بي إس" أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2030، بما يعادل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 25% خلال السنوات الخمس المقبلة.



وأشار البنك إلى سلسلة من الصفقات الضخمة التي تدل على تصاعد الزخم، حيث أعلنت شركتي "أمازون" الأمريكية، و"أوبن إيه آي" الأمريكية المطورة لنموذج "شات جي بي تي" الشهير، الأسبوع الماضي، عن اتفاق لمدة 7 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، بينما قالت "مايكروسوفت" الأمريكية إنها ستشتري قدرات حوسبة بقيمة 9.7 مليار دولار.



وأضاف البنك الأمريكي أن هذه الصفقات "تؤكد الحاجة المتزايدة لقوة الحوسبة نتيجة التطبيقات المتزايدة تعقيداً في مجال الذكاء الاصطناعي"، موضحا أن الطلب على الحوسبة "يتجاوز التوقعات" وأن وتيرة تحقيق العائدات "تتسارع"، مشيرا إلى بيانات تفيد بأن منصة "جيمناي" التابعة لشركة "جوجل" الأمريكية سجلت زيادة بمقدار 130 مرة خلال 18 شهرا في استهلاك رموز الذكاء الاصطناعي، بينما واصلت شركة "ميتا" توسيع احتياجاتها الحوسبية بشكل "ملحوظ" متجاوزة توقعاتها.



وبرغم ارتفاع التكاليف، يرى "يو بي إس" أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى لا تزال تتمتع بقدرة مالية قوية، إذ تضاعفت كثافة الإنفاق الرأسمالي تقريبا إلى 20.8% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى 27% بحلول 2030.



واختتم البنك تقريره قائلا إن "أسهم الذكاء الاصطناعي ينبغي أن تقود أسواق البورصة"، مشيرا إلى أن "المستثمرين منخفضي الانكشاف على القطاع عليهم زيادة مشاركتهم من خلال نهج استثماري متنوع".