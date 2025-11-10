قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات المعينة لتأمين لجان انتخابات البرلمان

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تفقد اللواء مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة تمركز القوات المشاركة في عمليات التأمين انتخابات البرلمان للتأكد من جاهزيتها لتنفيذ المهام بدقة وانضباط.

وشددت القيادات الأمنية على حسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مناخ آمن لسير العملية الانتخابية دون الإخلال بالقانون أو النظام.

وضعت مديرية أمن الجيزة اللمسات النهائية على خطة تأمين انتخابات مجلس النواب التي تنطلق اليوم الاثنين في المحافظة، وبدأت قوات الأمن في الانتشار وتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة للخروج بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان.

وعقد اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اجتماعا مع قيادات الأمن بالمحافظة لاستعراض الخطة الخاصة بتأمين عملية انتخابات مجلس النواب والاستعداد الكامل لاستقبال 6.5 مليون ناخب وتيسير مشاركتهم في 775 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

ومنذ الساعات الأولى من صباح الأحد جابت دوريات أمنية أنحاء المحافظة لمراجعة جاهزية مقار ولجان انتخابات مجلس النواب ، والتأكد من الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باستقبال الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية خاصة في اللجان ذات الكثافات العددية الكبرى.

وتضمنت الخطة استقبال وتأمين 6.5 مليون ناخب، موزعين على 12 دائرة عامة تضم 386 مقرًا انتخابيًا و775 لجنة فرعية، حيث تم رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى استعدادًا للانتخابات.

وكثفت مديرية أمن الجيزة من الانتشار الأمني بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وانتشر رجال المرور بخطة مدروسة أعلى كافة الطرق والمحاور المؤدية لها لتيسير وصول الناخبين للجان مع الحفاظ على حركة المرور ومنع الكثافات أو التكدسات في الطرق المؤدية للجان ، مع الدفع بقوات التدخل السريع، مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة.

وتضمنت خطة التأمين أيضاً تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة؛ لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية، ومحيط اللجان الانتخابية، للمساهمة فى توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

وتتابع غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة الحالة الأمنية على مدار اليوم وتوجد حلقة وصل مستمرة بين الخدمات المعينة أمام اللجان وقادة غرفة العمليات لتدارك أية حالات طارئة.

وشنت شرطة المرافق خلال الأيام الماضية حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمخافظة الجيزة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والسيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع.

انتخابات البرلمان لجان انتخابات البرلمان مديرية أمن الجيزة

