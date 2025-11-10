قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
البابا تواضروس يضع حجر أساس مستشفى.. وبفتتح مدرسة في 6 أكتوبر
قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني
الإسماعيلية.. مديرية الزراعة تصرف الأسمدة للموسم الشتوي

تابع الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة، ميدانيا انتظام اعمال صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي داخل عدد من الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن انتظام صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان وصولها لمستحقيها في المواعيد المحددة، وتذليل أي معوقات تواجه المزارعين.

شملت الجولة المرور على جمعيات الوصفية والنصر والفردان الزراعية، حيث تم التأكد من انتظام أعمال الصرف طبقًا لتعليمات اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة خلال جولته على ضرورة سرعة التعامل مع أي مشكلات فنية أو تقنية تتعلق بعمليات الصرف أو أنظمة الكروت الذكية، والتواصل الفوري مع المديرية في حال وجود أي معوقات ميدانية لضمان انتظام العمل.

وفي سياق متصل، كانت مديرية الزراعة قد شكلت عدد ست لجان ميدانية للمرور على الجمعيات الزراعية داخل نطاق المحافظة؛ لمتابعة انتظام صرف الأسمدة على أرض الواقع، وقد شمل المرور عددًا من الجمعيات الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، منها: رواد المحسمة، المحسمة القديمة، القصاصين الجديدة، أبوصوير المحطة، أبوجريش، المحسمة الجديدة، أبو صوير الجديدة، البياضية، الرياض، الرياح، نفيشة، عين غصين، وسرابيوم؛ وذلك للتأكد من انتظام أعمال الصرف وتقديم الدعم الفني للعاملين بها.

