الإسماعيلية.. مديرية الزراعة تصرف الأسمدة للموسم الشتوي

تابع الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة، ميدانيا انتظام اعمال صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي داخل عدد من الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن انتظام صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان وصولها لمستحقيها في المواعيد المحددة، وتذليل أي معوقات تواجه المزارعين.

شملت الجولة المرور على جمعيات الوصفية والنصر والفردان الزراعية، حيث تم التأكد من انتظام أعمال الصرف طبقًا لتعليمات اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة خلال جولته على ضرورة سرعة التعامل مع أي مشكلات فنية أو تقنية تتعلق بعمليات الصرف أو أنظمة الكروت الذكية، والتواصل الفوري مع المديرية في حال وجود أي معوقات ميدانية لضمان انتظام العمل.

وفي سياق متصل، كانت مديرية الزراعة قد شكلت عدد ست لجان ميدانية للمرور على الجمعيات الزراعية داخل نطاق المحافظة؛ لمتابعة انتظام صرف الأسمدة على أرض الواقع، وقد شمل المرور عددًا من الجمعيات الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، منها: رواد المحسمة، المحسمة القديمة، القصاصين الجديدة، أبوصوير المحطة، أبوجريش، المحسمة الجديدة، أبو صوير الجديدة، البياضية، الرياض، الرياح، نفيشة، عين غصين، وسرابيوم؛ وذلك للتأكد من انتظام أعمال الصرف وتقديم الدعم الفني للعاملين بها.