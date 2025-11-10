قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "أم المؤمنين" بالعمرانية
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
انتخابات مجلس النواب 2025 .. استئناف عملية التصويت في الجيزة بعد الاستراحة
بعد انتهاء ساعة الراحة.. اللجان الفرعية تعيد فتح أبوابها بانتخابات مجلس النواب 2025
مايا مرسي من شفاء الأورمان: هتكسبي المعركة يا فرح وتتعافي بإذن الله
وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس نادي الشمس بإنجاز عمر الرملي بطل الجودو
شاهد.. عبد السند يمامة يتابع سير انتخابات النواب من غرفة عمليات الوفد
المتحف المصري الكبير يستقبل أكثر من 12 ألف زائر في يومه الـ 7
إغلاق اللجان لمدة 50 دقيقة لراحة القضاة في اليوم الأول من انتخابات النواب
هل تصالحا أم يخفيان الانفصال؟ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يثيران الجدل بعد ظهورهما الأخير
حوادث

بزي المدرسة.. قطار العياط يدهس طالبة في الإعدادية أثناء عبور السكة الحديد

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

أنهى قطار العياط حياة طالبة بالصف الثاني الإعدادي اثناء عبورها قضبان السكة الحديد حيث اصطدم بها وأودى بحياتها في الحال، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بمصرع طفلة في العياط، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وبإجراء التحريات، تبين أن طالبة بالصف الثاني الإعدادي، ترتدي ملابس المدرسة، أثناء عبورها السكة الحديد، صدمها قطار، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قطار العياط دهس طالبة السكة الحديد العياط

