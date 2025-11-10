بزي المدرسة.. قطار العياط يدهس طالبة في الإعدادية أثناء عبور السكة الحديد

أنهى قطار العياط حياة طالبة بالصف الثاني الإعدادي اثناء عبورها قضبان السكة الحديد حيث اصطدم بها وأودى بحياتها في الحال، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بمصرع طفلة في العياط، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وبإجراء التحريات، تبين أن طالبة بالصف الثاني الإعدادي، ترتدي ملابس المدرسة، أثناء عبورها السكة الحديد، صدمها قطار، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.