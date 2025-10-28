أسرته تعرفت على جثمانه.. تحديد هوية ضحية السقوط أسفل قطار العياط

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن هوية ضحية حادث قطار العياط عقب سقوطه أسفل عجلات القطار ليلقى مصرعه في الحال، وصرحت النيابة المختصة بدفن الجثمان عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وتبين أن المتوفى يدعى "محمد. م" مقيم بقرية بني عفان التابعة لمحافظة بني سويف.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، حيث تعرفوا عليه، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع شخص إثر حادث في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخص لقى مصرعه نتيجة سقوطه أسفل قطار، وتم تحديد هويته، ونقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.