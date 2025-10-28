قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجوم المستقبل.. 4 مواهب عربية تترقب التألق في مونديال الناشئين 2025
وزيرة خارجية بريطانيا: لا يمكن تقسيم غزة ويجب أن تكون جزءا من حل الدولتين
خلال لقاء الرئيس السيسي.. وفد مجلس الكنائس يعربون عن تقديرهم لدور مصر بشأن غزة
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو ترامب إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته فوراً
فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساة"
اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب
التوقيت الشتوي.. القومية للأنفاق تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
حوادث

أسرته تعرفت على جثمانه.. تحديد هوية ضحية السقوط أسفل قطار العياط

ندى سويفى

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن هوية ضحية حادث قطار العياط عقب سقوطه أسفل عجلات القطار ليلقى مصرعه في الحال، وصرحت النيابة المختصة بدفن الجثمان عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وتبين أن المتوفى يدعى "محمد. م" مقيم بقرية بني عفان التابعة لمحافظة بني سويف.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، حيث تعرفوا عليه، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع شخص إثر حادث في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخص لقى مصرعه نتيجة سقوطه أسفل قطار، وتم تحديد هويته، ونقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تحريات مباحث الجيزة حادث قطار العياط ضحية حادث قطار العياط

