انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كبير على لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بالجيزة

شهدت لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالجيزة اليوم إقبالا ملحوظا من الناخبين منذ الصباح الباكر.

توافد المواطنون على اللجان وسط أجواء من النظام ، للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي وممارسة حقهم الدستوري.

وشهدت اللجنة تواجدا لافتا لكبار السن والسيدات، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم .

كما برز إقبال الشباب بشكل واضح داخل اللجنة، حيث توافدواحاملين بطاقات هويتهم، في مشهد يعكس وعي الجيل الجديد بأهمية المشاركة السياسية .

شهدت لجنة مدرسة العقيد الشهيد عامر عبد المقصود بمحافظة الجيزة ، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء التصويت.

وذلك وسط أجواء من الحماس والتنظيم داخل اللجنة وخارجها، مع تواجد مكثف لقوات الأمن لتيسير عملية دخول وخروج المواطنين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة .

ولفت الأنظار الإقبال الملحوظ من فئة الشباب الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في الاستحقاق الانتخابيى ، في مشهد يعكس وعي الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في تحديد مستقبل الوطن .

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».