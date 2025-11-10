استمرار توافد الناخبين بهرم سيتي.. الشباب والطلبة في الصدارة | فيديو

شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة الخطيب في منطقة هرم سيتي بمدينة حدائق أكتوبر، توافدًا ملحوظًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تصدر المشهد الشباب والطلبة الذين حرصوا على المشاركة منذ الساعات الأولى بعد استئناف التصويت.

وشهد محيط اللجنة انتظامًا في عملية الدخول والتنظيم من قبل قوات الأمن، التي وفرت مظلات ومقاعد لتيسير عملية الانتظار على المواطنين، وسط أجواء يسودها الحماس والانضباط.

كما تواجد ممثلو المرشحين ومتابعو منظمات المجتمع المدني داخل اللجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية، التي تسير في أجواء هادئة ومنظمة، مع التزام الناخبين بالإجراءات المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.