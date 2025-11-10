النقل توقع اتفاقية تشغيل قطار حارس النيل لتقديم خدمات سياحية فاخرة

وقعت وزارة النقل، من خلال هيئة السكة الحديد، وشركة ارسينال الإيطالية، اتفاقية تشغيل خدمة القطار السياحي الفاخر فى مصر "قطار حارس النيل "، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة، المقام الأن بمركز المنارة، والتى تستهدف تقديم رحلات سياحية فاخرة، ترتقى لمستوى الخدمات الفندقية، ليكون القطار بمثابة فندق متحرك يشبة فكرة الرحلات النيلية، حيث يتوقف القطار بالركاب فى الأماكن السياحية لزيارتها وينتظرهم لاستكمال الرحلة.

مواصفات القطار حارس النيل

ويتم تشغيل هذة الخدمة بالتعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و شركة أرسينال الإيطالية، تحت مسمى "قطار حارس النيل "، حيث سيتم تنفيذ تصميم داخلي للقطار وشكل خارجي يعكس حضارة الدولة مع الالتزام بالمواصفات العالمية ويتكون القطار من 15 عربة و 40 كابينة مقسمة إلى ثلاث فئات مختلفة: ديلوكس، وجناح، وجناح فاخر، بسعة إجمالية تصل إلى 80 راكباً مما يوفر لهم تجربة فريدة من نوعها على متن القطار.

رحلات سياحية فاخرة

و يهدف من هذا المشروع تطوير وإدارة أول أسطول سياحي فاخر من القطارات مشابه لفكرة الرحلات النيلية للتمتع بالمعالم السياحية بمصر التى يتم تبنى تلك الفكرة بها مثل ايطاليا بقطار "لادولتشى فيتا"

وسيقدم القطار خدمة تجمع بين الترفية والرفاهية والفخامة، وستكون تجربة فريدة للزائرين للتنقل بين المدن المصرية برفاهية وأريحية كبيرة بفضل الخدمات المزودة بالقطار، وسيكون لهذا القطار تأثيرا إيجابيا مميزا على القطاع السياحي ، والسائحين للتعرف على تاريخ مصر المتنوع والاستمتاع بالأماكن السياحية الرائعة والمعالم الموجودة بمصر من خلال قطار فاخر به كل وسائل الراحة والرفاهية.