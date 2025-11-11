قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟
5 سنن عند سماع الأذان ترفعك عند الله درجات.. لا تفوتها
مينفعش المشروع يتهد.. ميدو يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر
زين الدين زيدان يقترب من العودة إلى التدريب
كيف كان النبي يبدأ يومه؟.. 3 أدعية داوم عليها الرسول
الإعلام الدولي: انتخابات مجلس النواب تجرى وسط شعور وطني جارف بالفخر
عادل عبد الرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي أضعاف الأهلي
ترامب: لو لم أكن رئيسا لتحول الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة
إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
طريقة عمل الجزر بالسكر.. حلوى منزلية سهلة بمذاق مميز

ريهام قدري

تعد حلوى الجزر بالسكر من الأطباق البسيطة واللذيذة التي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل، وتتميز بمذاقها الحلو وقيمتها الغذائية العالية، إذ يجمع هذا الطبق بين الفائدة والطعم الشهي، ما يجعله خيارًا مثاليًا للتحلية بعد الوجبات أو كوجبة خفيفة خلال اليوم.
وفيما يلي طريقة إعداد الجزر بالسكر بخطوات سهلة:
المكونات:
نصف كيلو جزر مقطّع شرائح رفيعة.
نصف كوب من السكر (يمكن زيادته حسب الرغبة).
ربع كوب ماء.
ملعقة صغيرة من الزبدة.
رشة فانيليا أو قرفة حسب الذوق.
طريقة التحضير:
يُسلق الجزر في كمية صغيرة من الماء لمدة 10 دقائق حتى يلين.
يُصفّى الجزر مع الاحتفاظ بربع كوب من ماء السلق.
تُذاب الزبدة في مقلاة، ثم يُضاف إليها الجزر المسلوق والسكر وماء السلق.
يُقلّب الخليط جيدًا ويُترك على نار هادئة حتى يتكرمل السكر ويتمازج مع الجزر.
تُضاف الفانيليا أو القرفة في النهاية لإضفاء نكهة مميزة.
يُقدَّم الجزر بالسكر دافئًا أو باردًا حسب الرغبة، ويمكن تزيينه بالمكسرات ليصبح أكثر غنى وتميزًا.

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

الزواج العرفي

هل الزواج العرفي حلال؟.. أمين الإفتاء: يعد خروجًا عن أمر الحاكم

حلقة نقاشية عن الفضاء الإلكتروني

صحح مفاهيمك.. الأعلى للشئون الإسلامية ينظم حلقة نقاشية عن الفضاء الإلكتروني

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الاختيار السليم أساس بناء الأسرة.. والكفاءة العقلية ضرورة للانسجام

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

