طريقة عمل الجزر بالسكر.. حلوى منزلية سهلة بمذاق مميز

تعد حلوى الجزر بالسكر من الأطباق البسيطة واللذيذة التي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل، وتتميز بمذاقها الحلو وقيمتها الغذائية العالية، إذ يجمع هذا الطبق بين الفائدة والطعم الشهي، ما يجعله خيارًا مثاليًا للتحلية بعد الوجبات أو كوجبة خفيفة خلال اليوم.

وفيما يلي طريقة إعداد الجزر بالسكر بخطوات سهلة:

المكونات:

نصف كيلو جزر مقطّع شرائح رفيعة.

نصف كوب من السكر (يمكن زيادته حسب الرغبة).

ربع كوب ماء.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

رشة فانيليا أو قرفة حسب الذوق.

طريقة التحضير:

يُسلق الجزر في كمية صغيرة من الماء لمدة 10 دقائق حتى يلين.

يُصفّى الجزر مع الاحتفاظ بربع كوب من ماء السلق.

تُذاب الزبدة في مقلاة، ثم يُضاف إليها الجزر المسلوق والسكر وماء السلق.

يُقلّب الخليط جيدًا ويُترك على نار هادئة حتى يتكرمل السكر ويتمازج مع الجزر.

تُضاف الفانيليا أو القرفة في النهاية لإضفاء نكهة مميزة.

يُقدَّم الجزر بالسكر دافئًا أو باردًا حسب الرغبة، ويمكن تزيينه بالمكسرات ليصبح أكثر غنى وتميزًا.