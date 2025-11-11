أستاذ علوم سياسية: انتخابات مجلس النواب الحالية تضع على عاتق النائب مسئولية أكبر أمام ناخبيه

أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن الزخم الذي تشهده انتخابات مجلس النواب الحالية يعود بشكل كبير إلى النظام الفردي، الذي يربط الناخب بالمرشح بشكل مباشر، ويضع على عاتق النائب مسؤولية أكبر أمام ناخبيه.

وقال رضا فرحات، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المناخ السياسي الحالي الذي تجري فيه انتخابات مجلس النواب يعكس حالة من الوعي والنضج لدى المواطن المصري، على الرغم من التحديات الداخلية والإقليمية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن تقدم الأحزاب السياسية برامج انتخابية واضحة للناخبين، تتضمن وعوداً وآليات تنفيذ محددة، خاصة فيما يتعلق بقضايا تهم المواطن بشكل مباشر مثل قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية