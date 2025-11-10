الشعب الجمهوري يؤكد انتظام التصويت وإقبال المواطنين في مختلف المحافظات

تواصل غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري متابعتها الدقيقة لمجريات العملية الانتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، منذ انطلاق عملية التصويت في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الحزب على ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي.

وأكد الحزب أن التقارير الواردة من لجانه الميدانية تعكس انتظام سير العملية الانتخابية في كافة الدوائر، وسط إقبال متنامٍ من الناخبين من مختلف الفئات، لاسيما فئة الشباب والسيدات وكبار السن، بما يجسد حالة من الوعي السياسي الراسخ والإدراك الوطني العميق بأهمية المشاركة في صياغة مستقبل الدولة المصرية.

ويواصل الحزب عبر أماناته التنظيمية بالمحافظات عمليات الرصد والمتابعة اللحظية لمختلف التطورات، بما يضمن انضباط العملية الانتخابية وتهيئة مناخ انتخابي آمن ومستقر.

وأشاد حزب الشعب الجمهوري بالجهود المؤسسية التي تبذلها أجهزة الدولة؛ لتأمين سير الانتخابات وتسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدًا ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وقدرته على الدفاع عن مكتسبات الدولة الوطنية عبر المشاركة الواعية والمسؤولة.

واختتم الحزب بالتأكيد على أن المشاركة الإيجابية في صناديق الاقتراع تمثل الركيزة الجوهرية لترسيخ المسار الديمقراطي، وتعزيز أسس الجمهورية الجديدة القائمة على الإرادة الشعبية والتعددية السياسية.