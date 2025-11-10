عمرو دياب مفاجأة العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان" في التجمع الخامس.. صور وفيديو

في مفاجأة غير متوقعة، حضر النجم الكبير الهضبة عمرو دياب العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان"، الذي أُقيم مساء اليوم في إحدى دور السينما بمنطقة التجمع الخامس، بحضور أبطال العمل وعدد كبير من نجوم الفن

https://youtube.com/shorts/Xa5tl9jIRXA?si=1kM2z-gQfBrsQtEy

حرص على الحضور ابطال العمل النجم عمرو يوسف ، اسماء جلال ، ماجد المصري المخرج طارق العريان

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي حول العلاقات العاطفية المعقدة، وكيف يمكن للحب أن يتحول إلى صراع بين المشاعر والعقل، في قصة تعكس واقع العلاقات الحديثة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع دور السينما بدءًا من الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا بعد حالة الجدل والاهتمام التي رافقته منذ الإعلان عنه