محافظ أسيوط: إغلاق اللجان الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب دون شكاوى أو تجاوزات

أكد دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن العملية الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 ، سارت في أجواء آمنة ومنظمة، مشيرا إلى أنه تم إغلاق اللجان الانتخابية في اليوم الأول في مواعيدها المقررة، دون تسجيل أية شكاوى أو تجاوزات أو مخالفات، وذلك خلال متابعته لسير العملية الانتخابية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.



وأوضح محافظ أسيوط أن جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 492 لجنة فرعية موزعة على مختلف مراكز وقرى المحافظة أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية، حيث تولى القضاة والمشرفون غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمر على الأبواب، وسط تأمين محكم من رجال الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية على مدار الساعة.



وأشار المحافظ إلى أن عدداً من اللجان اضطرت إلى غلق أبوابها مؤقتًا على الناخبين داخلها مع انتهاء الوقت المحدد للتصويت، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين الذين توافدوا بكثافة خلال الساعات الأخيرة، حيث تم السماح لجميع المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بأصواتهم حتى الانتهاء من عملية التصويت بالكامل.



وأضاف أنه تابع منذ الصباح الباكر عملية فتح اللجان وانتظام التصويت من داخل غرفة العمليات المركزية، فضلًا عن قيامه بعدة جولات ميدانية شملت عددًا من اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة، للتأكد من تيسير الإجراءات وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات.



وأشاد هشام أبو النصر بـ وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن المشهد الذي شهدته لجان أسيوط اليوم يعكس روحًا وطنية عالية وإقبالًا متزايدًا من مختلف الفئات، داعيًا المواطنين إلى مواصلة المشاركة غدًا في اليوم الثاني من الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية ودعمًا لمسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة .



كما وجه المحافظ الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في حفظ الأمن وتنظيم حركة الدخول والخروج داخل المقار الانتخابية، وللقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء على ما بذلوه من جهود لتوفير كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين، بما في ذلك الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن الانتظار المظللة لتجنب التزاحم.