الصحة تكشف النتائج الاستراتيجية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للتنمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC 2025)، والتي تنطلق صباح غدٍ الأربعاء، ستُسفر عن حزمة من النتائج الاستراتيجية التي ستُعيد رسم ملامح التنمية البشرية وتعزز جودة الحياة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن النتائج الاستراتيجية تشمل:

تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية

* تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية.

* تحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة.

* تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات السكان والصحة.

* توسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في صحة السكان والتنمية البشرية.

* تطوير خارطة طريق عملية للاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات الرئيسية.

* الدعوة إلى دمج برامج السكان وإعطائها الأولوية في سياسات التنمية المستدامة.

* تفعيل المسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا السكان والصحة.

* تعزيز قدرات الأطراف المعنية لتنفيذ مبادرات التنمية البشرية.

* تحديد الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.

يُذكر أن المؤتمر يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بفندق سانت ريجيس في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”.