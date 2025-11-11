نصبت على مواطنين.. القبض على مديرة كيان تعليمي وهمى بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المديرة المسئولة عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط (المديرة المسئولة ، مقيمة بالقاهرة) وبحوزتها (عدد من الشهادات فى أحد المجالات الدراسية– إستمارات إلتحاق تدريبية بالكيان).. وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.