القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات تفيد إجتياز البرنامج التدريبى منسوب صدورها للكيان - عدد من إيصالات تحصيل أموال من المتدربين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.