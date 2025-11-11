قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رسالة من الظلام.. انقطاع الكهرباء أثناء إجراء مقابلة تلفزيونية مع زيلينسكي

انقطاع الكهرباء اثناء اجراء مقابلة تلفزيونية لـ زيلينسكي
انقطاع الكهرباء اثناء اجراء مقابلة تلفزيونية لـ زيلينسكي
علي صالح

في لقطة رمزية ومؤثرة، جسّد انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في القصر الرئاسي الأوكراني الواقع القاسي الذي تعيشه البلاد جراء الحرب المستمرة، وذلك أثناء مقابلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع صحفي من إحدى المؤسسات الإعلامية الدولية.

وتشير تقارير إلى أن المقابلة كانت مع صحيفة الجارديان، بينما الفيديو المرفق هو لشبكة CNN ويشير إلى نفس الحادث في سياق الانقطاعات الواسعة.

ووقع الحادث يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، في العاصمة كييف، عندما كان زيلينسكي يتحدث عن التحديات التي تواجه بلاده. 

وبينما كانت المقابلة جارية، اختفت الإضاءة عن قاعة الاجتماع فجأة، لتغرق الغرفة في شبه عتمة، ولم يعد واضحاً سوى ضوء خافت للغاية، مما اضطر طاقم الرئاسة إلى التحول الفوري للعمل على مولد كهرباء (Generator).

ويأتي هذا الانقطاع ليؤكد بشكل درامي ومباشر على النتائج المدمرة للهجمات الجوية الروسية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، والتي تسببت في موجة واسعة من انقطاعات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت المقابلة.

وأظهر الفيديو رباطة جأش الرئيس زيلينسكي وطاقمه، حيث استمر في محادثته بعد لحظات قليلة من صدمة الصحفي الذي لاحظ الانقطاع المفاجئ. 

هذا الهدوء يبرز حالة "الاعتياد" المأساوية على الحياة في ظل التهديد المستمر والظروف القاسية.

اللحظة العفوية مثلت رسالة بصرية قوية للعالم حول الظروف التي يدير فيها القائد الأوكراني بلاده: حرب لا تفرق بين الجبهة وغرف صناعة القرار، حيث يمكن أن يغرق المكتب الرئاسي في الظلام في أي لحظة.

الهجمات الروسية المكثفة الأخيرة، التي تضمنت إطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ، استهدفت بشكل رئيسي منشآت الطاقة، ما أدى إلى انقطاعات طارئة في التيار وتسبب في غرق مدن بأكملها، بما في ذلك أجزاء من العاصمة كييف، في البرد والظلام مع اقتراب فصل الشتاء. 

ويُعد هذا التضييق على البنية التحتية المدنية ضغطاً متزايداً على قدرة الأوكرانيين على الصمود.

وتبقى هذه اللقطة المصورة شاهداً قوياً على أن الحرب في أوكرانيا تجاوزت ساحات القتال، لتصبح جزءاً يومياً وملموساً من حياة القيادة والشعب على حدٍ سواء، حتى في أكثر الأماكن تحصيناً.

