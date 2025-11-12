قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية توضح طريقة التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط
رئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 بالعاصمة الإدارية
سعر فستان زفاف مي عز الدين المثير للجدل على السوشيال ميديا
ميدو لـ زيزو: الاحترام أصل اللعبة.. وستندم كما ندمت أنا مع شحاتة
أحمد حسن يكشف تفاصيل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر ورد دياب المفاجئ
وزير دفاع الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش
وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مصنع 360 الحربي ويؤكد على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة التصنيع المحلي
وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد أي مستحقات للاعب والديون تصل لـ800 ألف دولار
ميدو: يانيك فيريرا كان وراء تمرد لاعبي الزمالك على التدريبات بسبب المستحقات
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
محافظات

موجز أخبار جنوب سيناء: التعليم يحصد المراكز الأولى في مسابقة أدم حنين الفنية.. ووزير يوناني وفد من الأزهر يزور دير سانت كاترين

زيارة دير سانت كاترين
زيارة دير سانت كاترين

شهدت جنوب سيناء العديد من الفعاليات والأحداث خلال 24 ساعة الماضية أبرزها حصول تعليم جنوب سيناء على المراكز الاولي في المسابقة الفنية للفنان آدم حنين التي نظمتها وزارة التربية والتعليم 

كما زار وفد من مشايخ الأزهر دير سانت كاترين لتقديم التهنئة للانبا سيميون مطران دير سانت كاترين إقبال بعد تنصيبه مطران للدير كما زار وزير النفط اليوناني دير سانت كاترين والتقي بالانبا سميون مطران الدير 

واليكم تفاصيل الاخبار 

​حققت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء إنجازًا جديدًا بحصولها على مركزين على مستوى الجمهورية في المسابقة الفنية السنوية "الرسم والنحت" تقام هذه المسابقة للعام التاسع على التوالي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وتنفيذ الدكتورة رباب عبد المحسن، مستشار التربية الفنية.

​أعلنت أمل الفحام، موجه عام التربية الفنية بالديوان، أن مؤسسة آدم حنين هي مؤسسة مصرية عالمية، مشيرةً إلى وجود متحف يحمل اسم هذا الفنان العالمي في محافظة الجيزة.

​وكشفت الفحام عن تفاصيل المراكز المحققة:

​حصول الطالب أحمد محمد أشرف من مدرسة محمود ناجي الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، على المركز الثاني في مسابقة "قريتي" لفرع النحت. تُقام هذه المسابقة للعام الرابع على التوالي، وقد أشرف عليها معلم المادة نبيل إسماعيل، وموجه التربية الفنية بإدارة الطور التعليمية  عادل أحمد حمد الله.

​كما حصلت الطالبة كارمن هاني محمد من مدرسة شرم برايم، التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، على المركز الثالث في المسابقة ذاتها. أشرفت على الطالبة معلمة المادة دعاء البنا، وموجه التربية الفنية بإدارة شرم الشيخ نيفين وهيب.

​من جانبه، قدم عادل عتلم، مدير مديرية تعليم جنوب سيناء، التهنئة لتوجيه التربية الفنية بالمديرية ولموجهي ومعلمي التربية الفنية في المحافظة، لحصول المديرية على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية. وأكد مدير المديرية على الأهمية القصوى لممارسة الأنشطة التربوية ودورها في ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، مشددًا على ضرورة اكتشاف مواهب الطلاب الفنية والثقافية والرياضية وغيرها.

