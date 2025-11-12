موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تبدأ الاستعدادات لانطلاق المرحلة الثانية، والتي تشمل 13 محافظة هي: الشرقية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والقاهرة.

وتنطلق فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية اعتبارًا من الخميس 6 نوفمبر 2025، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم الخميس 20 نوفمبر.

ومن المقرّر أن تُجرى انتخابات المصريين في الخارج يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر 2025، بينما يُدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.

ويُتاح تقديم الطعون على نتائج المرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلانها، أي حتى الخميس 4 ديسمبر، فيما تفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال عشرة أيام، من الجمعة 5 ديسمبر وحتى الأحد 14 ديسمبر 2025.

أما جولة الإعادة، فتُجرى في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.