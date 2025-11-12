قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس البرلمان العربي يشيد بدقة تنظيم انتخابات مجلس النواب

أشاد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بدقة تنظيم انتخابات مجلس النواب المصري وبوعي وإقبال المواطنين، وقال "لقد وقفنا على صورة مشرقة من التنظيم والانضباط داخل اللجان، وعلى إدارة انتخابية تتّسم بالكفاءة والدقة والشفافية"، واصفاً هذه الانتخابات بأنها تمثّل محطةً مهمة في مسار الجمهورية المصرية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال اليماحي في المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة البرلمان العربي لانتخابات مجلس النواب إنّ انتخابات مجلس النواب المصري تمثّل محطةً مهمة في مسار الجمهورية المصرية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تحمله من دلالاتٍ على ترسيخ مؤسسات الدولة المصرية الحديثة، وتعميق المشاركة الشعبية في صناعة القرار الوطني، وهو ما نراه إنجازًا ديمقراطيًا يعكس وعي الشعب المصري وإيمانه بمستقبله الزاهر.

وأكد حرص وفد البرلمان العربي، على مدار يوم أمس كاملاً وكذلك اليوم، على زيارة أكبر عدد ممكن من اللجان الانتخابية، وقد لمسنا عن قرب حجم الإقبال الشعبي الواسع من مختلف فئات الشعب المصري، رجالًا ونساءً وشبابًا، على المشاركة الإيجابية في هذا الحدث الوطني.
وقال "لقد عكست هذه المشاركة مستوى الوعي والمسؤولية الوطنية لدى المواطن المصري، وإيمانه العميق بأن صوته أمانة، وأنه شريكٌ أصيل في رسم مستقبل بلاده".

وأضاف قائلاً "لقد وقفنا على صورة مشرقة من التنظيم والانضباط داخل اللجان، وعلى إدارة انتخابية تتّسم بالكفاءة والدقة والشفافية، وهو ما يُحسب للهيئة الوطنية للانتخابات التي أدّت دورها بكل عزم واقتدار وقدّمت جميع التسهيلات الممكنة لضمان انسيابية العملية الانتخابية وسلامتها، سواء من حيث الإعداد المسبق أو من حيث الإجراءات الميدانية أثناء التصويت، وهو ما سهّل على الناخبين أداء واجبهم الوطني في أجواء من الهدوء والنظام.

وأشاد بالدور الوطني المشرّف الذي اضطلع به رجال الأمن، الذين حافظوا على أجواءٍ آمنة ومستقرة داخل اللجان وفي محيطها، بما أتاح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في مناخ من الهدوء والانضباط.

وقال "لقد لاحظ وفد البرلمان العربي كذلك عددًا من الإيجابيات الجديرة بالملاحظة والتقدير، وفي مقدمتها ارتفاع مستوى الوعي الانتخابي لدى الناخبين، وحُسن تعاون الجهات المعنية، والتنظيم الدقيق داخل اللجان، فضلًا عن الروح الوطنية التي سادت أجواء العملية الانتخابية برمّتها.

وأضاف قائلاً "فور انتهاء العملية الانتخابية بالكامل، سوف يعد البرلمان العربي تقريرًا شاملًا ومتكاملًا يتضمن ما تم رصده من إيجابيات، إلى جانب أي ملاحظات قد تسهم في تعزيز وتطوير العملية مستقبلاً، ليُرفع لاحقًا إلى معالي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعمًا لجهود الشفافية والنزاهة التي تميّزت بها العملية الانتخابية.
وقال إن هذا الاستحقاق الوطني يُجسد بحقّ إرادة وطنية راسخة تمضي بخطى واثقة في ظل الجمهورية المصرية الجديدة، نحو مزيدٍ من التقدم وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

وأعرب عن تقديره واعتزازه بمشاركة البرلمان العربي بوفد برئاسته في متابعة هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام في جمهورية مصر العربية، وقال إن مشاركة البرلمان العربي في متابعة هذه العملية الانتخابية تأتي امتدادًا لنهج ثابت انتهجه البرلمان يقوم على دعم وتعزيز مسيرة التطور الديمقراطي في عالمنا العربي، ومواكبة ما تشهده دوله من خطوات نوعية لترسيخ المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي.

واختتم المؤتمر الصحفي، بالتقدّم باسم البرلمان العربي بخالص التهاني إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، على هذا العرس الديمقراطي الكبير، الذي عكس صورةً مشرقة للتجربة المصرية في الممارسة الديمقراطية الرشيدة.

كما عبر عن الشكر والتقدير لكل من أسهم في إخراج هذا الاستحقاق الديمقراطي بهذه الصورة المشرفة من التنظيم والدقة والانسيابية، متمنين لجمهورية مصر العربية وشعبها العزيز دوام التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

