وزير الري: يجب تشجيع البحث العلمي لإيجاد حلول لمواجهة تحديات الموارد المائية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على أهمية تشجيع البحث العلمي، لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، وأن تكون الدراسات البحثية تحت مظلة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا "Water-JCAR"، ضمن استراتيجية ومستهدفات الوزارة، وطبقاً لأولويات الوزارة من المشروعات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة موقف الإعداد لإطلاق مرحلة ثانية من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا "Water-JCAR"، حيث من المقرر البدء في المرحلة الثانية من البرنامج بداية عام 2026.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل الانشطة التي تمت خلال الفترة الماضية تحت مظلة برنامج "Water-JCAR"، ومنها على سبيل المثال تحسين أداء محطات الرفع في مصر، ودراسة استخدام المسح ثلاثي الأبعاد لمعاينة القناطر والمنشآت المائية، ومشروع رقمنة المساقي، حيث نجح البرنامج في تناول العديد من الملفات الاستراتيجية في مجالات بحث التقنيات الحديثة لصيانة الترع، وإرساء الأساس لتحويل نظام توزيع المياه من الاعتماد على المناسيب للاعتماد على التصرفات، وتحديد إمكانات الخزانات الجوفية في عدد من المناطق، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، حيث كانت هذه الجهود ركائز أساسية في بناء نظام أكثر كفاءة ومرونة في إدارة المياه.

وشدد سويلم، على أهمية استمرار الشراكة العلمية بين مصر وهولندا من خلال إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج لضمان استدامة التعاون البحثى التطبيقي بين البلدين، والذي نتج عنه عدد من الدراسات المهمة المطلوب متابعتها والبناء عليها.