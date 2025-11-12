استشاري نفسي يوضح أضرار العزوبية وتأثيرها على الصحة

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن تقييم السعادة بين العازب والمتزوج لا يمكن تعميمه، لأن الأمر يرتبط بالفروق الفردية وطبيعة الشخصية، موضحًا أن بعض الأشخاص يشعرون بالراحة والحرية خلال العزوبية، حيث تتاح لهم مساحة أكبر لاتخاذ القرارات دون ضغوط، الأمر الذي يعزز الشعور بالاستقلالية وتقرير المصير.

وقال هندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن بعض الأشخاص يعزفون عن الزواج بسبب تجارب سابقة قاسية داخل الأسرة أو بسبب مشاهدة نماذج زوجية مليئة بالعنف والصراعات.

وأضاف أن هناك دراسة حديثة أُجريت في جامعة تورينو عام 2025، أظهرت أن السيدات أقل رغبة في الحصول على شريك حياة، نتيجة الاستقلال المادي والعملي وقدرتهن على تلبية احتياجاتهن دون الاعتماد على طرف آخر.

وأوضح أن العازب غالبًا ما يعاني من الوحدة والملل والعزلة الاجتماعية، وقد يتعرض للوصم الاجتماعي إذا تقدم في العمر دون زواج، مشيراً إلى أن الرجال تحديداً يشعرون بعدم الرضا بعد سنوات من العزوبية بسبب توقعات المجتمع المتعلقة بالدور الذكوري.

وأشار إلى أن العازب أكثر عرضة لمشكلات الهضم وسقوط الشعر المبكر ، نتيجة التوتر والقلق الناتج عن غياب الدعم النفسي.