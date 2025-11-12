سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين

تنطلق يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، يهدف المؤتمر، الذي يُقام تحت شعار «مصر – عُمان.. أرض الفرص»، إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كلٍّ من السلطنة ومصر، لاسيّما القطاع العقاري في ظل المستهدفات التنموية الطموحة في البلدين، والمشروعات الرائدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ومدينة السلطان هيثم في سلطنة عُمان.

يتضمن المؤتمر جلستين نقاشيتين موسّعتين بمشاركة وزراء ومسؤولين ومديري هيئات من البلدين، إلى جانب نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين، وذلك لعرض الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، ومناقشة العقبات التي قد تواجه التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وسلطنة عُمان، والخروج بتوصيات عملية لتعزيز هذا التعاون.



من جانبه، قال سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير عمان بالقاهرة:“إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص السفارة على دعم الفرص الاستثمارية للمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر أمام المستثمرين العُمانيين، بما يعزّز العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين الشقيقين”.

وأضاف سعادته أن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر وسلطنة عُمان بلغ نحو مليار دولار، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين عبر القنوات الرسمية والتعاون المباشر مع الحكومة المصرية، فضلًا عن تشجيع الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين.

كما أشار السفير الرحبي إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان بلغت 858 مليون دولار خلال عام 2024، موضحاً أن قيمة الصادرات المصرية إلى السلطنة بلغت 194 مليون دولار مقابل 190 مليون دولار في عام 2023، بينما بلغت الواردات المصرية من عُمان 664 مليون دولار مقابل 718 مليون دولار خلال الفترة المقارنة نفسها.

بدوره، قال المهندس أحمد صبور، الأمين العام لمؤتمرات «The Investor»: أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين، خصوصاً في القطاع العقاري، إذ تمتلك سلطنة عُمان فرصاً مميزة في مجالات البنية التحتية والتشييد والتطوير العقاري، لاسيما في مدينة السلطان هيثم التي تمتد على مساحة 14.8 مليون متر مربع وتستوعب نحو 100 ألف نسمة، وتضم 20 ألف وحدة سكنية و19 حيًّا متكاملاً بمرافق وخدمات عصرية”.

وأكد صبور أن المطورين المصريين يمتلكون خبرات واسعة في تنفيذ مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، وهي تجارب يمكن نقلها إلى السوق العُمانية بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

أحمد أبو رية، الرئيس التنفيذي الجهه المنظمة للمعرض فقال: “تأتي مؤتمرات The Investor كمنصة حوار بين المستثمرين وصُنّاع القرار، لرصد التحديات التي تواجه الاستثمارات المشتركة بين مصر وسلطنة عُمان، وتقديم توصيات عملية لتذليلها، فضلاً عن الترويج للفرص الاستثمارية والإنجازات التشريعية الأخيرة في مجال الاستثمار والتنمية بالبلدين”.

وأشار أبو رية إلى أن المؤتمر سيتيح لقاءات مباشرة بين المستثمرين المصريين والعُمانيين بما يسهم في إقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع المتبادل، إلى جانب إعداد توصيات تُقدَّم للحكومة المصرية بشأن التسهيلات والإعفاءات التي من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار بين الدولتين.