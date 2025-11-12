السكرتير العام لبني سويف يرأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظ بني سويف، الاجتماع الشهري لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة، لمتابعة خطة العمل والبرامج التدريبية المنفذة بالمركز، في إطار حرص المحافظة على تطوير قدرات الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث أساليب العمل الإداري.



حضر الاجتماع كل من الأستاذ عامر نصر مدير المركز، والأستاذ هيثم محمد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والأستاذ عماد ربيع مدير الشؤون المالية بالديوان العام، حيث تمت مناقشة التقرير الشهري عن الدورات التدريبية التي نُفذت خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي استهدفت رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم في استخدام برامج الحاسب الآلي وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ الدورات المدرجة ضمن خطة المحافظة السنوية لبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية، فضلًا عن دراسة التوسع في تنوع البرامج التدريبية المقدمة بالمركز، من خلال إضافة دورة متخصصة في “صيانة الحاسبات” لتأهيل شباب الخريجين والمهتمين بمجال تكنولوجيا المعلومات، بما يتيح لهم فرصًا جديدة في سوق العمل.