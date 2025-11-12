اليماحي يشارك باجتماع رؤساء مجالس برلمانات دول مجلس التعاون

توجه محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، إلى مملكة البحرين للمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري التاسع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مملكة البحرين يوم الخميس 13 نوفمبر 2025م، والذي يعقد برئاسة أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب البحريني ورئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية البحرينية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتكامل البرلماني بين المؤسسات التشريعية العربية والخليجية، وتنسيق المواقف والرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية، خدمة لمصالح الشعب العربي الكبير.