قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء: لا يجوز لهذا السبب
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح
محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد إزالات وزارة الزراعة.. احذر التعدي على أملاك الدولة

التعدي على أملاك الدولة
التعدي على أملاك الدولة
محمد الشعراوي

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حملات المرور والمتابعة الميدانية لجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات.


وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بمواصلة المرور وتفعيل اللجان المركزية بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة الجهود وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة

تصدى قانون العقوبات،لتلك الممارسات الخارجة عن القانون ، وأقر عقوبات مشددة لـ مرتكبي مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

في هذا الصدد ، نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

وزارة الزراعة الإدارة المركزية لحماية الأراضي إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

ترشيحاتنا

اسعاف

بالأسماء .. إصابة 12 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

المتهمين

خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بالسلاح الأبيض بالمنوفية

بالصور

محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة

احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب

طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز

طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز
طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز
طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز

إحياء ذكرى المصور الراحل ماجد هلال قبل انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

افتتاح مهرجان القاهرة
افتتاح مهرجان القاهرة
افتتاح مهرجان القاهرة

فيديو

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

جانب من الفعالية

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: قَصة شعر الموليت جدلية عابثة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

المزيد